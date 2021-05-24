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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 24.05.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.28'de yüzde 45'e ulaştı. Araç trafiğinin Uzunçayır'dan başladığı görüldü.

 

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