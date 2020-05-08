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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / DHA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın son iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 09.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17 oldu.

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