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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#İstanbul#Emin Arslan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 14:02

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Olayı haber alıp gelen motosiklet sürücüsünün yakınları gözyaşlarına boğulurken kaza nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza saat 09:00 sıralarında Altunizade istikametinde meydana geldi. Kadıköy’de bakkal dükkanı işleten Emin Arslan (53) iş yerini açmak için motosikletiyle yola çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen Emin Arslan bilinmeyen nedenle motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti

Polis ekipleri inceleme yaparken, kazayı haber alıp olay yerine gelen Emin Arslan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle Anadolu yakasına geçişte trafik yoğunluğu oluşurken, motosiklet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti

Emin Arslan’ın cenazesi, cenaze aracına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#İstanbul#Emin Arslan

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