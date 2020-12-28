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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 28.12.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik durma noktasına geldi

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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza trafiğe neden oldu. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza yapan araçların kaldırılmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza nedeniyle bir araç yan yattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da hasar meydana geldi. Trafikte Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte uzun araç kuyrukları oluştu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan trafiği yönlendiren ekipler diğer yandan olay yerine çekici çağırdı. Kaza yapan ve yan yatan otomobil düzeltildikten sonra çekiciye yüklendi. İki otomobil de çekiciye konularak götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza Trafik durma noktasına geldi

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza yapan araçların kaldırılmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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