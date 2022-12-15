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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inanılmaz anlar! İtfaiyeci böyle etkisiz hale getirdi

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 15:31

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurduğu otomobilinin üzerine çıkıp kendisinin ve aracının üzerine benzin döken şahıs ekipleri harekete geçirdi. Polisin ikna çabaları, şahsı otomobilin üzerinden indirmeye yetmeyince itfaiye eri şahsın üzerine hortum ile su sıktı. Üzerine su sıkılmasına öfkelenen şahıs itfaiyecilerin üzerine doğru koşmak isteyince otomobilden yere düştü. Şahıs yere düşünce polis tarafından yakalandı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş istikametinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, köprünün ortasında otomobilini durdurup tavanına çıktı. Şahıs elinde bulunan şişe içerisindeki benzin benzeri maddeyi kendi üzerine ve otomobilin üzerine döktü.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, otomobil üzerindeki şahsı ikna etmek için çaba sarf etse de şahıs elindeki şişeyi bırakıp aracın üzerinden inmeye ikna olmadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde inanılmaz anlar İtfaiyeci böyle etkisiz hale getirdi

Bunun üzerine itfaiye eri tarafından otomobil üzerindeki şahsa hortum ile su sıkıldı. Kendisine su sıkılmasına öfkelenen şahıs elindeki şişe ile beraber itfaiyecilere doğru koşmak isteyince otomobilin üzerinden yere düştü. Yere düşen şahıs polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde inanılmaz anlar İtfaiyeci böyle etkisiz hale getirdi

 

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