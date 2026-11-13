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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Elinde silah ve bayraklarla otomobilinin üzerine çıktı

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Silah#Bayrak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 11:19

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobilini sol şeritte durduran şahıs, aracın üstüne çıkıp elindeki bayraklarla ve silahla slogan attı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay nedeniyle köprü yolu iki şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

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Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilini sol şeritte durduran bir şahıs, aracın üstüne çıkarak sloganlar atmaya başladı. Bir elinde Türk bayrağı ile Pakistan bayrağı bulunan şahsın diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hareketli dakikalar Elinde silah ve bayraklarla otomobilinin üzerine çıktı

Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hareketli dakikalar Elinde silah ve bayraklarla otomobilinin üzerine çıktı


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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Silah#Bayrak

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