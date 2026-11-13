15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Elinde silah ve bayraklarla otomobilinin üzerine çıktı

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Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilini sol şeritte durduran bir şahıs, aracın üstüne çıkarak sloganlar atmaya başladı. Bir elinde Türk bayrağı ile Pakistan bayrağı bulunan şahsın diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü.

Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.