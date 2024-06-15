15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapmıştı! Tutuklandı... İşte ifadesi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen Resul Can Çatı'nın üzerinde 'SMA' yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Resul Can Çatı polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. Resul Can Çatı'nın teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açıldı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

ALİ YERLİKAYA: 1,5 YILDIR BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.

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Aracı kullanan Resul Can Çatı adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Resul Can Çatı ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resul Can Çatı'nın tutuklanması sonrası, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” ve “Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit” suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır.' açıklamasında bulundu.

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