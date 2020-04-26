MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor
GeriGündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma yasağın son gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Corona Virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle