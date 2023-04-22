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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ramazan BayramÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde birÃ§ok noktada denetim gerÃ§ekleÅŸtirdi.15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Anadolu'dan Avrupa'ya geÃ§iÅŸ noktasÄ±ndan yapÄ±lan denetimde ekipler durdurduklarÄ± araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin evrak kontrolÃ¼ yaptÄ±.

Trafik ekipleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere Ramazan BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla daha da yoÄŸun olan trafikte dikkatli ve duyarlÄ± olmalarÄ±, trafik kurallarÄ±na uymalarÄ± konusunda uyarÄ±larda bulundu. Â Denetimlerin ise bayram sÃ¼resince devam edeceÄŸi belirtildi.