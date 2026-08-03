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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#İstanbul Valiliği#Avrupa Yakası
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 02:53

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında; Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine trafiğe kapatıldı.

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İstanbul Valiliği, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında; Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine 3 gece trafiğe kapatılacağını duyurdu. Köprü bu gece dizinin çekimleri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

3 GECE TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Bu sürede sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirileceği belirtilerek, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken, bu tarih ve saatleri dikkate almaları yönünde uyarıda bulunuldu.

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#İstanbul Valiliği#Avrupa Yakası

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