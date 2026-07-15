15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dronlarla ışık gösterisi yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, 1500 dron geceyi aydınlattı.

Gökyüzünde 10 dakika süren gösteride, milletin kahramanlığı ve direnişin sembol figürleri, dinamik ve akıcı koreografilerle vatandaşlara aktarılarak, görsel şölen oluşturuldu.

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Gösteride, "15 Temmuz'un 10. yılında irade bizim, zafer bizim" yazısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi ve Türk bayrağı da gökyüzüne yansıtıldı.

Etkinlikte, darbe girişiminin kırılma anlarından olan, çıplak ellerin demir yığınlarına karşı kazandığı zaferi simgelemek adına, tankın karşısında duran Türk bayraklı insan silüeti de canlandırıldı.

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Vatandaşlar gösteriyi, Üsküdar, Beşiktaş, Beylerbeyi ve Ortaköy gibi Boğaz hattındaki farklı noktalardan ilgiyle izledi.

GALATA KULESİ VE KIZ KULESİ'NDE 15 TEMMUZ'A ÖZEL MAPPİNG GÖSTERİSİ

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılında, Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde "15 Temmuz Her Yerde" temasıyla mapping gösterisi yapıldı.

Gösteri kapsamında, ışık ve dijital yansıtma teknikleri kullanılarak, 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki hazırlık süreci ile darbe girişiminin vatandaşların direnişiyle bertaraf edilmesini konu alan görseller Galata Kulesi ile Kız Kulesi'ne yansıtıldı.

Kulelerin gövdesine yansıtılan görsellerle, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Türk milletinin gösterdiği direniş kronolojik bir kurguyla vatandaşlara aktarıldı.

Vatandaşların ve turistlerin ilgiyle takip ettiği gösteri, Türkiye'nin huzurlu bir gününe ait kesitlerle başladı. Ardından, FETÖ'nün planları, kuklalar ve maskeler arkasına gizlenen hain odakların siluetleri eşliğinde görselleştirildi.

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ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI VE İSİMLERİ KULELERE YANSITILDI

Haberleşme ağları, TRT binası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yapılan bombalı saldırı anlarının dinamik efektlerle yansıtıldığı gösteride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiği tarihi çağrı anı da yer aldı.

Aynı zamanda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 253 kişinin fotoğrafları ve isimleri de kulelere tek tek yansıtılarak, şehitler anıldı.

Gösterinin ilerleyen bölümlerinde, canı pahasına darbecilere geçit vermeyen Ömer Halisdemir gibi sembol isimler ve Türk askerinin kahramanlıkları da Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nin duvarlarında canlandırıldı.

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Milli birliğin gücü, ay-yıldızlı Türk bayrağı ve adalet terazisi simgeleriyle vurgulanırken, hainlerin adalet karşısında hesap verdiği anlar zincir sembolleriyle kuleye yansıtıldı.

Kız Kulesi'ne ve Galata Kulesi'ne gelen vatandaşlar mapping gösterisine yoğun ilgi gösterirken, aynı zamanda cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.