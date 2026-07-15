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15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Milli Birlik Etkinlikleri" kapsamında trafiğe kapatıldı

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Demokrasi Günü#Köprü Kapatma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Milli Birlik Etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 09:16

İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı sağlayan ana arterler saat 15.00'e kadar kapalı kalacak.

 Bu doğrultuda kapatılacak yollar şu şekilde;

D-100 Güney Yolu: Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi

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D-100 Kuzey Yolu: Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Milli Birlik Etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatıldı

Beşiktaş ilçesi: Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım noktaları.

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Üsküdar ilçesi: Beylerbeyi'nden, Kısıklı Caddesi'nden, Altunizade Kavşağı'ndan ve Tophaneli Caddesi'nden köprüye katılım sağlayan yollar trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Milli Birlik Etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatıldı

İETT tarafından yapılan duyuruya göre, toplu taşıma hizmetinin aksamaması için metrobüs seferlerinde güzergah değişikliği yapıldı. Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında çalışan metrobüsler, ikinci bir duyuruya kadar Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinden hizmet verecek.

Bu düzenleme doğrultusunda, Fikirtepe, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durakları geçici olarak kapatıldı.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yapacak yolcular, Söğütlüçeşme'den hareket eden ve FSM Köprüsü'nü kullanan metrobüsler ile Zincirlikuyu İstasyonu'na ulaşabilecek. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen yolcuların ise Zincirlikuyu İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekecek.

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Demokrasi Günü#Köprü Kapatma

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