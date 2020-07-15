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Zeki GÜNAL / DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 17:54,Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zincirleme kaza!

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zincirleme kaza!
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 5 araç birbirine girdi. Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D -100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda ilerleyen 5 araç henüz belirlenemeyen nedenle bir anda birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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