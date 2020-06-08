Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul (DHA)
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk! Trafik durma noktasında
Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik nedeniyle araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Altunizade'den köprü istikametine geçmek isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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