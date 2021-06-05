15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ giriÅŸinde trafik yoÄŸunluÄŸu

KÄ±sÄ±tlamanÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbul'da bazÄ± noktalarda trafik yoÄŸunluÄŸu gÃ¶zlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ giriÅŸi oldu. Trafik polisleri kÃ¶prÃ¼ giriÅŸi Altunizade mevkiinde yoÄŸunluÄŸu azaltmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

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