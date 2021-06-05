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Cengiz ÇOBAN - Ä°sa ALMAÇAYIR / Ä°STANBUL (DHA)
Haber GiriÅŸ: 05.06.2021 - 10:09 | Son GÃ¼ncelleme:

15 Temmuz Åžehitler Köprüsü giriÅŸinde trafik yoÄŸunluÄŸu

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KÄ±sÄ±tlamanÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbul'da bazÄ± noktalarda trafik yoÄŸunluÄŸu gÃ¶zlendi. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ giriÅŸinde de trafik yoÄŸunluÄŸu oldu.Â

KÄ±sÄ±tlamanÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbul'da bazÄ± noktalarda trafik yoÄŸunluÄŸu gÃ¶zlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ giriÅŸi oldu. Trafik polisleri kÃ¶prÃ¼ giriÅŸi Altunizade mevkiinde yoÄŸunluÄŸu azaltmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ giriÅŸinde trafik yoÄŸunluÄŸu

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