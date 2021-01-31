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Gündem
Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 31.01.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza; 3 yaralı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza; 3 yaralı
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Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza dün Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana geldi.  Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde seyreden araca, ardından da  kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Öndeki  araçta  hasar meydana gelirken, çarpan araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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