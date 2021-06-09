15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde büyük panik! Araçları alev alev yandı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş Bağlantı Yolunda saat 14.30 sıralarında Tuana Sert’in kullandığı otomobilin ön bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilin içine duman dolmaya başlayınca Sert, otomobili yol kenarına çekerek arkadaşı ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

"ARAÇTAN SADECE ÇANTAMI ALABİLDİM"

Otomobili yanan sürücüsü Tuana Sert "Aracın ön tarafından duman gelmeye başlayınca kontağı kapatarak dışarıya çıktık. Yerlere yağ dökülmüş hiç fark etmedik. Zaten çok çabuk yandı. Zaten motor uyarısı verdi. Biz hemen dışarı çıktık. Ben araçtan çantamı alabildim ama arkadaşım alamadı" dedi.

Hatice Uygur "Çok korkutucuydu. Bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıkınca kendimizi dışarı attık. Kötü bir koku geliyordu. Aşağıya inince araçtan alevler çıktı. Bir şey olur diye korktum. Bir şey olur diye arkadaşımla geriye doğru koştuk" diye konuştu. Kullanılmaz hale gelen aracın çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 15.10 sıralarında yüzde 53 olarak ölçülürken, yanan aracın bulunduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kilitlendi.

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