15 Temmuz şehit babası Tevfik Oğuz: “Cumhurbaşkanımızın dirayetli olması darbe girişimini engelledi"

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda Elazığlı Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'da şehit düştü. Babası Tevfik Oğuz (68), oğlunun şehadet mertebesine ulaşmasının yıl dönümünde İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aradan yılların geçmesine rağmen oğlunun acısının unutulmadığını belirten şehit babası Tevfik Oğuz, “Bayramlarda ve özel günlerde olsun her gün oğlumuzun acısı yüreğimizde. Eyyüp çok görevler üstlendi ve çok zor görevlerde çalıştı. 13 sene Diyarbakır’da 10 sene de Ankara’da çalıştı. Hainlerin saldırısına uğradı. Ankara’da Özel Harekat binasına bomba attılar. Orada Eyyüp’le birlikte 52 tane şehidimiz oldu. Eyyüp’ün acısını unutulmuyor. Oğlumuzun acısı sürekli yüreğimizde. O bombayı atanların ataları ve dedeleri birlikte Çanakkale Savaşında şehit olmuşlar. Ona rağmen bunların dertlerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Bunlar Amerika’nın oyunu, başka bir şey değil. Hain Amerika dünyayı karıştırarak ülkeleri birbirine salıyor.



