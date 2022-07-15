Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası, gözyaşlarıyla oğullarını andı

#Adana#FETÖ#Terör
15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası, gözyaşlarıyla oğullarını andı

ADANA’da kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin mezarlarını ziyaret etti. Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na F-16’larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un (26) babası Hacı Ali Oruç, "Allah o günleri bir daha yaşatmasın” dedi.

Haberin Devamı

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na F-16’larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç’un, Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen Elban, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti. Şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ile annesi Senem Oruç, oğullarının mezarında gözyaşı döktü.

‘KIYAMETE KADAR MİNNETTARIZ’

Vali Elban, 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "Hain darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, gözünü kırpmadan vatan ve mukaddesat uğruna canını feda etmeye hazır birçok kahraman vatan evladının fedakarlığıyla bertaraf ettik. Bu belayı def ederken 251 şehit verdik. Bunlardan iki tanesi de Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler. Onlara kıyamete kadar minnettarız. İnşallah bir daha bu milletin, böyle bir hain darbe girişimini yaşamamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası, gözyaşlarıyla oğullarını andı
‘DEVLETİMİZİ SEVİYORUZ’

Haberin Devamı

İkiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ise her 15 Temmuz’da yaralarının tazelendiğini belirterek, "O günler artık geride kaldı. Biz devletimizi seviyoruz ve arkasındayız. Cumhurbaşkanımız emir verdiğinde yine bu canlar feda olsun. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası, gözyaşlarıyla oğullarını andı

Daha sonra kent protokolü, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kışlasında darbecilere müdahale esnasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine’nin Asri Mezarlık’taki kabrini ziyaret etti.

Gözden Kaçmasın

Tarihi geceden unutulmaz 40 fotoğrafın hikâyesiTarihi geceden unutulmaz 40 fotoğrafın hikâyesiHaberi görüntüle


Duaların edilmesinin ardından Buruk Mezarlığı’na giden protokol, 15 Temmuz gecesi helikopter pilotluğu eğitimi almak için Ankara’da bulunduğu sırada şehit düşen polis memuru Yunus Uğur’un da mezarına karanfil bıraktı.

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin babası, gözyaşlarıyla oğullarını andı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#FETÖ#Terör

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği