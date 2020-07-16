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Haber Giriş: 16.07.2020 - 02:56,Son Güncelleme:

15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: 1. devir gerçekleşti - MPİ 996'ncı hafta Şans Topu sonucu sorgulama

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15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: 1. devir gerçekleşti - MPİ 996'ncı hafta Şans Topu sonucu sorgulama
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'Şans Topu sonuçları' çarşamba akşamı ilan edildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası, 15 Temmuz  Şans Topu sonuçlarına göre, haftanın şanslı rakamları MPİ Şans Topu sorgulama ekranından kamuoyuna duyuruldu. Bu haftaki çekilişte, 1. devir gerçekleşti. Şimdi gözler 996. hafta Şans Topu çekiliş sonuçlarında. İşte, merakla beklenen 15 Temmuz 2020 Şans Topu sonuçları ve MPİ sonuç sorgulama ekranı.

Şans Topu çekiliş sonuçları bu hafta da ikramiyeleri sahiplerine kavuşturdu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkezinde düzenlenen çekilişle beraber, 996. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları kurumun internet sitesinden ilan edildi. İşte, bu haftanın Şans Topu sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 5+1 bilen çıkmayınca 772.881,32 TL devretti. 

15 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 996. hafta  çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: 1. devir gerçekleşti - MPİ 996ncı hafta Şans Topu sonucu sorgulama

ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde, 5+1 bilen 1 kişi 1.705.902,65 TL ikramiye kazandı.

Şans Topu oyunu nasıl oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

 

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