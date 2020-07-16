15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: 1. devir gerçekleşti - MPİ 996'ncı hafta Şans Topu sonucu sorgulama

Şans Topu çekiliş sonuçları bu hafta da ikramiyeleri sahiplerine kavuşturdu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkezinde düzenlenen çekilişle beraber, 996. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları kurumun internet sitesinden ilan edildi. İşte, bu haftanın Şans Topu sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 5+1 bilen çıkmayınca 772.881,32 TL devretti.

15 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 996. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

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ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde, 5+1 bilen 1 kişi 1.705.902,65 TL ikramiye kazandı.

Şans Topu oyunu nasıl oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.