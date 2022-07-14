15 Temmuz programı: ‘Türkiye Aşkına’

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Ankara ve İstanbul’da anma programlarına katılacak. Erdoğan, 15 Temmuz’da ilk olarak gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı’ndan yürüyerek 15 Temmuz Anıtı’na geçecek. Şehit yakınları ve gazilerle birlikte anıta çiçek bırakacak, ardından 251 şehit için dua okuyacak. Erdoğan, daha sonra Millet Camii’nde kılınacak Cuma Namazı ve Hatm-i Şerif programına katılacak. Cumhurbaşkanı, Beştepe’deki anma programının ardından darbecilerin hedefindeki TBMM’ye geçecek. Erdoğan, burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Anıtı’na çelenk bırakacak.

SARAÇHANE’DE KONUŞMA

Ankara programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde darbe girişiminde FETÖ’cülerin onlarca kişiyi şehit ettiği İstanbul’a geçecek. Erdoğan, akşam saatlerinde Saraçhane Meydanı’nda, şehit yakınları ve gazilerin de olduğu 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü Anma Programı’na katılacak. Erdoğan, darbe girişiminin yıldönümünde millete seslenecek.

Haberin Devamı

GENİŞ ÇAPLI ETKİNLİKLER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde İletişim Başkanlığı’nca “Türkiye Aşkına” temasıyla ülke genelinde ve yurtdışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında FETÖ’yü tüm yönleriyle anlatan ve milletin direnişi, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek. Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı’nda, Ankara’da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir’de Konak Meydanı’nda led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. Tüm camilerde gece yarısı salalar okunacak. Akşam saatlerinde ise Demokrasi Nöbeti tutulacak.