15 Temmuz öncesi köprüye bayrak... Türkiye aşkına

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılan bayrak asma etkinliğine İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve gaziler katıldı. İsmail Hakkı Turunç, “15 Temmuz hain darbe girişiminde bir tarafta hainlerin bir tarafta da kahramanların karşı karşıya geldiği noktadayız. İnsanlar vatan sevgisiyle buraya akın ettiler. Kurşunların, bombaların üzerine kahramanca gittiler, burada kahramanlık destanı yazıldı. Bu kahramanlık destanının yazıldığı yerde kahramanlarımızı hatırlayacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından köprüye Türk bayrağı ile üzerinde “Türkiye Aşkına” ve “Vatan, Millet Aşkına” yazılı dev afişler asıldı.