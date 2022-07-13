Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

15 Temmuz öncesi köprüye bayrak... Türkiye aşkına

#15 Temmuz#İstanbul Valiliği#Milli Birlik Günü
15 Temmuz öncesi köprüye bayrak... Türkiye aşkına

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Türk bayrağı ve afişler asıldı.

Haberin Devamı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılan bayrak asma etkinliğine İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve gaziler katıldı. İsmail Hakkı Turunç, “15 Temmuz hain darbe girişiminde bir tarafta hainlerin bir tarafta da kahramanların karşı karşıya geldiği noktadayız. İnsanlar vatan sevgisiyle buraya akın ettiler. Kurşunların, bombaların üzerine kahramanca gittiler, burada kahramanlık destanı yazıldı. Bu kahramanlık destanının yazıldığı yerde kahramanlarımızı hatırlayacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından köprüye Türk bayrağı ile üzerinde “Türkiye Aşkına” ve “Vatan, Millet Aşkına” yazılı dev afişler asıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#15 Temmuz#İstanbul Valiliği#Milli Birlik Günü

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini