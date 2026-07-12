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15 Temmuz öncesi köprülere bayrak... İrade bizim zafer bizim

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#15 Temmuz#Darbe Girişimi#Türk Bayrağı
15 Temmuz öncesi köprülere bayrak... İrade bizim zafer bizim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 07:00

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ile Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerine Türk bayrağı asıldı.

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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı ile üzerinde "İrade Bizim, Zafer Bizim" yazılı dev afişlerin asılması dolayısıyla dün köprünün üzerinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, "Milletimizin kahramanca direnişinin sembollerinden birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün 15 Temmuz Köprüsü'nde hem de diğer etkinliklerimizde dalgalandıracağız. 253 şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ve bu süreçte şehit ailelerini ve gazilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

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Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları tarafından 15 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Türk bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

15 Temmuz dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndaki Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde de Türk bayrağı dalgalandırıldı. 

15 Temmuz öncesi köprülere bayrak... İrade bizim zafer bizim

15 TEMMUZ’DA BAKANLIĞA BAĞLI KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına işaret ederek, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek” dedi. DHA

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#15 Temmuz#Darbe Girişimi#Türk Bayrağı

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