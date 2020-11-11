15 Temmuz köprüsü neden kapalı?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kentin iki yakasında da trafik yoğun bir şekilde ilerlerken, vatandaşlar trafiğin nedenini merak ediyor. Peki, 15 Temmuz köprüsü neden kapalı?
İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılıyor. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul’un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatıldı.
Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri nedeniyle 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Çekim nedeniyle Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanıyor.
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