15 Temmuz kahramanı yüzbaşıya veda

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Hayatını kaybeden Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş için dün memleketi Malatya’da cenaze töreni düzenlendi. Şehir Mezarlığı’ndaki törene Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkân katıldı. Erkuş’un cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

15 Temmuz darbe girişiminde, Malatya 7’nci Ana Jet Üssü’nde, askerlerine yakıt tankerlerinin vanalarını söktürüp anahtarlarıyla toprağa gömdürerek FETÖ’cü hainlerin planlarını bozan Erkuş, 6 Ağustos 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmişti.