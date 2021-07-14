15 Temmuz gecesi kule şefi Enver Yavuz Atatürk Havalimanı'nda yaşananları anlattı

15 Temmuz 2016'da darbeci askerler tarafından Atatürk Havalimanı girişleri tanklarla kapatılmış, kule ise askerler tarafından ele geçirilmişti. O gece hava trafik güvenliğini sağlayan Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi Kule şefi Enver Yavuz, kulede olanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan TC-ATA uçağının Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından yaşananları anlattı.

"ALBAY KULEYE GELDİ 'ORDU GÖREVE EL KOYDU' DEDİ"

15 Temmuz günü darbeci askerler tarafından ele geçirilen kulede o gece şef olarak görev yapan Enver Yavuz, "O gece ekipçe burada çalışmaktaydık. Saat 21.30 gibi sosyal medyadan bazı söylentiler duymuştuk ama tabi biz buna ihtimal vermedik. Saat 23.30 gibi iki polis eşliğinde 7-8 askerin kuleye geldiğini gördük. Askerlerin başında olan Albay, ülkenin huzur ve selameti ordunun göreve el koyduğunu söyledi. Artık sizin göreviniz bitti kalkışları durdurun diye bir talimat verdi. Tabi bu sırada Albay sürekli telefonla konuşuyordu. Bazı bilmediğimiz şeyler vardı. Biz de o sırada kalkışlara devam ettik. Albay, 15-20 dakika kadar burada kaldıktan sonra başka bir grup asker geldi. Bir binbaşı ve birkaç asker vardı. Bu sırada Albay ve yanındakiler kuleyi terk etti. Saat 01.00'a kadar bu olay böyle devam etti" dedi.

"02.10'DA POLİS KULEYİ DARBECİLERDEN KURTARDI"

Halkın bu sırada Atatürk Havalimanı ana nizamiye kapısına geldiğini hatırlatan Kule Şefi Enver Yavuz, "Halk, ana nizamiye kapısından tankları geçerek kulenin önünde toplanmaya başladılar. Bir kısım halk iç hatlar geçip apronda bulunan eski kuleye doğru ilerledi. Saat 01.30 gibi halk ile birlikte özel harekat polisleri de kuleye geldi. Biz üst kattaydık ama askerlere teslim olmaları için ciddi bir pazarlık başlamıştı. Biz sadece seslerini duyabiliyorduk. Saat 02.10'da polis, askerleri tamamen kontrol altına aldı ve kuleyi kurtarmış oldu." diye konuştu.

"DARBECİ ASKERLER SİVİL KIYAFETLERLE KULEDEN ÇIKARDILAR"

Saat 02.40 sıralarında yaklaşma kontrolden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının Atatürk Havalimanı'na ineceği bilgisini aldıklarını ifade eden Yavuz konuşmasına şöyle devam etti:

"O sırada apronda gezinmekte ve eski kuleye giden halk vardı. Bu sırada halkın arasından geçen askeri araç ateş açtı ve maalesef orada şehitlerimiz oldu. Daha sonra halk kulenin kurtarıldığını öğrenince apronu terk etmeye başladı. Saat 03.18'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı 35 sol pistine indi. Tabi ki, Cumhurbaşkanımızın inişinden sonra askeri jetler geldi ve yüksek hızlara çıkarak ses bombaları yapmaya başladı. Bir saat geçtikten sonra Cumhurbaşkanımızın devlet konukevinde bir konuşma yapacağı bilgisi geldi. O sırada kuleye giriş kapısında bulunan halktan dolayı askerler dışarı çıkartılamamıştı. Askerlere sivil kıyafet giydirdiler ve askerleri kuleden çıkardılar."

"İKİ HELİKOPTER YALOVA'YA DOĞRU BÖLGEYİ TERK ETTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı sırada Hava Harp Okulu'ndan iki helikopterin havalandığını ifade eden Enver Yavuz, "Biri harp okulu civarında beklerken, diğeri kuleye doğru yöneldi ve daha sonra devlet konukevine doğru gitti. Helikopterler meydan doğusu diye tabir ettiğimiz Ataköy civarı ve devlet konukevi civarında sürekli uçtu. Belli süre sonra iki helikopter askeri meydana indi. 15-20 dakika sonra helikopterler yeniden kalkarak kuleye geldiler, daha sonra da bölgeyi Yalova'ya doğru terk ettiler" şeklinde konuştu.

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