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15 Temmuz gazisine hakaret eden kişi gözaltına alındı

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#15 Temmuz Gazisi#Hakaret#Gözaltı
15 Temmuz gazisine hakaret eden kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 20:34

İstanbul'da 15 Temmuz gazisinin paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişi gözaltına alındı.

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15 Temmuz'da gazi olan bir kişi, sosyal medya hesabından, 'Ayaklarımı geri verin, barışalım' şeklinde paylaşım yaptı. Başka bir kişi ise bu paylaşımın altına yorum yaparak gaziye yönelik aşağılayıcı ifadelerle hakaret etti. Sosyal medya üzerindeki paylaşımdan yola çıkan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gaziye hakaret eden şüpheli hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli Ümraniye'de gözaltına alındı.

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#15 Temmuz Gazisi#Hakaret#Gözaltı

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