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15 Temmuz gazilerine maaş geliyor

Güncelleme Tarihi:

#15 TEMMUZ#Gazi#Maaş
15 Temmuz gazilerine maaş geliyor
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklif Meclis’e sunuldu. Teklife göre 15 Temmuz’da yaralananlara aylık bağlanacak.

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AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla verilen kanun teklifinde özetle şunlar yer aldı:

* 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere, 17 bin 135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve bu aylıklara 5454 sayılı Kanun kapsamında ek ödeme yapılması öngörülüyor. ◊ Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutar bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak.

* Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödeme asgari ücretin 2 katından 2.5 katına çıkarılıyor.

* Terörle mücadele kanunu kapsamında vazife malulü sayılan askeri öğrenciler, siviller, erbaş ve erler ile güvenlik korucularına bağlanan aylıklar artırılıyor.

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* Terörle mücadele sırasında yaralanan TSK, Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın erbaş ve erler dâhil askerî personeli, MİT mensupları, emniyet personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucularının vazife malulü sayılabilmesi için tek seferlik geçici bir madde ile düzenleme yapılıyor.

* Ayrıca düzenleme, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak.

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CANINI KOYAN KAHRAMANLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran sivilleri ve kamu görevlilerini de kapsayan düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, “15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine karşı gözünü kırpmadan, canını ortaya koyarak kahramanca mücadele eden gazilerimize yönelik bir düzenlememiz var. Bu düzenlemeyle yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya malullük derecesi tespit edilmeyen gazilerimize aylık bağlanmasına ilişkin bir düzenleme getiriyoruz” dedi.

 

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#15 TEMMUZ#Gazi#Maaş

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