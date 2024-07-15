15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin destansı mücadelesini iftiharla hatırlıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolasıyla Üsküdar’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Valisi Davut Gül’de eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Kuran-ı Kerim ve dualar okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt önünde bekleyen vatandaşlara konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. seneyi devriyesindeyiz. Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Az önce istiklal ve istikbalimiz uğrunda fedayı can eyleyen kahramanlara Fatihalarımızı gönderdik. Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek, şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara, meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

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"MİLLETİN DESTANSI MÜCADELESİNİ İFTİHARLA HATIRLIYORUZ"

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazıldığı yerlerin en başında hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, mazlumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünün burada işledikleri cinayetleri de hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür diyen öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a, oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonrada bozmaya devam edecektir. Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın diyorum. Şehitlerimizi unutmadığımız, 15 Temmuz ruhunu ihya ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletimizle beraber olacağız. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizde, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor gazilerimizden Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.

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