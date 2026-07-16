15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri: 81 ilde milyonlar meydanlara koştu

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen anma etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. 81 ilde meydanlara akın eden milyonlarca vatandaş, şehitler için dualar etti, demokrasi nöbetlerine katıldı ve gün boyunca düzenlenen programlarla 15 Temmuz'un unutulmayacağı mesajını verdi.

İSTANBUL

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve STK’lar tarafından anma programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Garnizon komutanları katıldı. Fatih Camii'nde toplanan vatandaşlar, Fatih Anıt Park'a kadar bayraklarla ve mehter takımı eşliğinde yürüdü. Kortej sonunda Anıt Park'ta Fatih Belediyesi mehter takımının hazırladığı konser ilgi ile izlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

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Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “10 yıl önce aslında bu milletin azim ve kararlılığını, dirayetini, cesaretini Türkiye’nin dört bir yanında; sokaklarda, meydanlarda, caddelerde yaşadık. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında başlattığı bir halk devriminin, inanıyorum ki, en önemli dönüm noktasıydı 15 Temmuz gecesi. Bu milletin üstüne vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladıydı 15 Temmuz gecesi. Ve inanıyorum ki o günden bugüne daha farklı bir özgüvenle, daha aydınlık yarınları hedefleyen, daha küresel hedeflere yönelmiş bir millet haline gelmeye başladık. Yani üstündeki küllerden uyanan bir Zümrüdüanka gibi bu millet, 15 Temmuz’dan sonra kendini bulmaya, ayağa kalkmaya ve aslında neleri yapabileceğini daha iyi kavramaya başladı. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yeni Kızılelmamızın adını ‘Türkiye Yüzyılı’ koyduk. Eğer 15 Temmuz şehitlerimizin kanları boşa akmadı diyeceksek, bunu Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşarak başaracağız’’ ifadelerini kullandı.

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‘BU MİLLET, BU DEVLETİ UÇURUMUN KENARINDAN ALMIŞ OLDU’

İstanbul Valisi Davut Gül ise “Duygularımız karışık. Hem sevinçliyiz hem hüzünlüyüz. Hüzünlüyüz, kızgınız, kırgınız. 253 şehidimiz var. 253 şehidimizin dışında gazilerimiz var. Bunu sadece bir istatistik olarak söylemiyorum. Biraz önce mektuplarda gördük. 10 sene önce definlerde gördük. Gölbaşı’nda Özel Harekat’a bomba atılırken şehit düşen polislerin cenazelerini defnettiğimize şahitlik ettik. Dolayısıyla bunu unutmamız mümkün değil. Bunu unutturmamız mümkün değil. Bunun yanında dünyada eşi benzeri az görülen bir de zaferimiz var. Bu zaferi taçlandırmak, bu zaferi de unutturmamak lazım. Ne oldu? Şu oldu özetle. İçimize sızan, bizden birileri olan; tankımızı, topumuzu, insanımızı çalan darbe görünümlü bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bunun neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesareti, milletimizin feraseti, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde suça bulaşmamış, ihanete bulaşmamış vatansever subayların gayreti, emniyet teşkilatımızın fedakarlığı, milletimizin fedakârlığı ve daha da önemlisi Allah’ın yardımıyla bu millet, bu devleti uçurumun kenarından almış oldu’’ ifadelerini kullandı.

SAMSUN

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 19.00'da İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde 'İrade Bizim, Zafer Bizim' yürüyüşüyle başladı. İstiklal Caddesi ile 19 Mayıs Bulvarı güzergahını takip eden kortej, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ekibi tarafından Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya sancak teslim edildi. Programda, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 15 Temmuz belgeseli ile 'Direnişten Dirilişe Samsun' belgeseli gösterildi. Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı sahne alırken, öğrenciler şiir okudu. Ayrıca 15 Temmuz'u konu alan video gösterimleri de vatandaşlarla buluşturuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla yaptığı konuşma, meydandaki dev ekrandan izlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril şiir okurken, protokol üyeleri de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Anma programında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Kurra hafızları Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirirken, İl Müftülüğü Tasavvuf Musiki Korosu da ilahiler seslendirdi.

BURSA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Bursa Valilik Binası önünden başlayan kortejle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Korteje, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kortejin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sahneye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba çıkarak vatandaşlara seslendi.

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‘MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNE OLAN SAYGISINI FETÖ ÇIKARLARI İÇİN KULLANDI’

10 yıl önce yaşanan darbe girişimini hatırlatan Biba, “10 yıl önce bugün vesayetçi zihinler tarafından milletimizin ve devletimizin iradesini hiçe sayan kanlı ihanet girişimine şahit olduk. Suret-i Hak’tan görünerek yıllarca dini ve milli değerlerimizi suiistimal eden milletimizin değerlerine olan saygısını çıkarları uğruna kullanmaya çalışan FETÖ terör örgütü o gece maskesini çıkardı. Tarihimizin en kanlı ve alçakça ihanet girişimlerinden birine soyundu. Çok şükür ki, meydanları ve sokakları durduran milyonların tek yürek halinde millet iradesini tahakküm altına almaya çalışan alçak FETÖ terör örgütüne karşı direnişi o geceyi şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bir destana çevirdi. Bu destanı canlar pahasına yazan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, cesareti ve ferasetiyle hainlere geçit vermeyen aziz milletimize minnet duygularımı iletiyorum” dedi.

KAYSERİ

Kartal Şehitliği'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. ‘15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim Yürüyüşü’ne Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda anma etkinlikleri düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Tam 10 yıl önce, ama sanki dün, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl gibi. Acısı hala hüznü içerimizde taptaze. Çünkü bizi bilmediğimiz, görmediğimiz yerden vurdular. Biz Türk milleti olarak tarihin ilk zamanlarından itibaren ortaya çıktığımız andan itibaren düşmanları biliyorduk. Bu millet tarihsel bir süreç içerisinde Moğolları gördü, Haçlıları gördü. Yunanlılarla çarpıştı. İngilizlerle çarpıştı. Felaketler, depremler görmüştük. Ama böylesi bir ihanet görmemiştik. Hala acısı taptaze. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, onun ‘sokaklara çıkın’ talimatıyla milyonlar sokaklara çıkmıştı. İşte o gün Kayseri’de de 200 bin kişi meydanlardaydı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Tam 10 yıl önce hep beraber buradaydık. Hep beraber, ‘Bu vatan bölünmez’ diyorduk. Hep beraber, ‘Bayrağımıza sahip çıkalım’ diyorduk. Biz sizlere minnettarız. Uyanık olacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız” diye konuştu.

KONYA

15 Temmuz darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Alaaddin Bulvarı’ndan Kılıçarslan Şehir Meydanı’na kadar mehteran eşliğinde anma yürüyüşü gerçekleşti. Daha sonra ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri Kılıçarslan Şehir Meydanı’na devam etti. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği ’15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu’nun startı verildi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunup tüm şehitlere dua edildi. 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatan ‘İrade bizim Zafer Bizim’ isimli sinevizyon gösterisi yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen vatandaşlar, gece boyu sürecek etkinlikleri takip etti. Tören kapsamındaki etkinlikler, demokrasi nöbeti olarak sabah saatlerine kadar devam edecek.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Çeşitli etkinliklerin ve şiirlerin okunduğu törende alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti. Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "10'uncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programında yaptığı konuşma alandaki dev ekranlardan izlenildi. Programın devamında, Gaziantep genelinde düzenlenen sancak koşusunda taşınan sancak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e teslim edildi.

‘İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM’

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 10 yıl önce yaşanan hain darbe girişimini ve sonrasında kazanılan demokrasi zaferini unutmamak, unutturmamak ve millet iradesine sahip çıkmak için bir arada olduklarını belirterek “Bu sene irade bizim, zafer bizim’ diyoruz. Bizler o gün en büyük ihanete uğradık ama namlunun ucuna canımızı asmaktan vazgeçmedik. Tankların önüne yatmaktan vazgeçmedik. Bugün burada sadece bir tarihi anmıyoruz, bir milletin yeniden yazılan kaderini konuşuyoruz. Bir milletin vatanı söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

OSMANİYE

Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerinde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı’na kadar yürüdü. Buradaki tören, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı’nın konseri ile başladı. Mehterin seslendirdiği marşlara katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Ardından İl Müftüsü Dr. Ahat Taşçı tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Programda konuşan Osmaniye Valisi Mehmet fatih Serdengeçti, “Zamanın nehrinde tam 10 yıl akıp geçti. Bugün, bağımsızlığımıza kasteden akıl dışı bir ihanet şebekesine karşı, aziz milletimizin çıplak elleri ve kavi imanıyla yazdığı o büyük destanın yıl dönümüzdeyiz. Bu haysiyetli direniş, Türk demokrasi tarihinde salt bir kırılma noktası olmanın ötesinde; devlet-millet bütünleşmesinin en güçlü tezahürü olarak hafızalara kazınmıştır. 15 Temmuz, milletimizin istiklâl ve istikbali için yüreğini son müdafaa hattı kıldığı, demokrasiyi tank paletlerinin altından çıkarıp alnının akıyla yücelttiği şanlı bir diriliştir. Karanlık gecede; milletimizin damarlarına sızmaya yeltenen kripto bir işgal aparatı, devletimizin bekasına ve milletimizin egemenliğine zehirli bir hançer saplamaya tevessül etmiştir. İhanetin koyu perdesini yırtan fecir, hiç şüphesiz devlet aklının milletiyle bütünleştiği an vücut bulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletiyle hemhâl olan cesur liderliği, celadet sahibi gür çağrısı ve sarsılmaz iradesiyle; meydanları dolduran aziz milletimizin, kahraman güvenlik güçlerimizin ve devletine sadakati her türlü hesabın üstünde tutan vatan evlatlarının destansı duruşuyla bertaraf edilmiştir. Bu kutlu direnişin millî mutabakat cephesinde ise; Türk devlet geleneğinin tarihî hafızasını, siyasî basiretini ve sarsılmaz iradesini şahsında tecessüm ettiren, Osmaniye’mizin bağrından yetişmiş kıymetli devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli vardır. Daha ilk andan itibaren devletin, milletin ve seçilmiş iradenin yanında ortaya koyduğu berrak ve tavizsiz duruş, milletimizin hafızasında mümtaz yerini almıştır.” diye konuştu.

İZMİR

Terör örgütü FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 10'uncu yılında İzmir'de anma etkinliği gerçekleşti. Konak Meydanı’nda düzenlenen törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlik; Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu kapsamında taşınan bayrak teslim edildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi’nden halka seslenişinin ekrana getirilmesi ile sürdü.

‘TARİHİMİZİN EN KARANLIK TEMMUZ GECELERİNDEN BİRİSİYDİ

Programda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “15 Temmuz 2016 tarihimizin en karanlık Temmuz gecelerinden birisiydi. Milletimiz kendi içinde, sureti haktan görünen, kendileri gibi yaşadığını düşündüğümüz bu milletin kaynaklarıyla, imkanlarıyla, yardımlarıyla, sadakalarıyla, hayırlarıyla sinsi bir şekilde büyümüş, devletin tüm kurumlarına sirayet etmiş ve bu milletin dişinden, tırnağından her türlü imkanlarından artırarak ordusuna aldığı tanklarla, toplarla, F-16'larla yine bu milletin üzerine toplar, mermiler, kurşunlar yağdırdılar. Bu millet, tarihinde olduğu gibi güçlü bir liderlik görürse o iradenin söylediği her şeyi emir sayar ve onu uygulamaktan asla çekinmez. Bu millet, vatanı, devleti, bayrağı ve kutsalları söz konusu olduğunda canını ve hiçbir varlığını gözünü kırpmadan feda eder. O gece karanlıklar aydınlığa, sıkıntılar ferahlığa, gecenin zifiri karanlığı nura ve güzelliğe, gece sabaha bu iradeyle, bu fedakarlıkla kavuştu. O gece 253 canımız, 253 kahramanımız, 253 yiğidimiz şehit oldu. 2 binin üzerinde, şehadete yürüyen, 'Ben de şehit olmak istiyorum, o şerefle ben de şereflenmek istiyorum' diyen kahramanımız da gazilik rütbesine eriştiler. Rabbimizden bir daha böyle büyük bir ihanetle karşı karşıya kalmamamız konusunda niyazda bulunuyoruz” dedi.

BİNGÖL

Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programına, yüzlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Hacı Hıdır Camisi önünde toplanan kalabalık, Bingöl Belediyesi önünde bulunan meydana kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinliğe Vali Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ’DA DA İDARESİNDE SAHİP ÇIKTI’

Programda konuşan Vali Cahit Çelik, "Bugün burada, milletimizin istiklaline, istikbaline ve milli iradesine sahip çıktığı kutlu bir direnişin 10’uncu yıl dönümünde sizlerle beraber bulunuyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde sadece bir darbe girişimi değil; devletimize, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milletimizin ortak geleceğine yöneltilmiş hain bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır. Ancak o gece, aziz milletimiz imanıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle buna geçit vermemiştir. Bu yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10’uncu yılını ‘İrade Bizim, Zafer Bizim’ temasıyla idrak ediyoruz. Çünkü o gece ortaya konulan irade, milletin iradesiydi. Kazanılan zafer de milletimizin ortak zafereydi. Tarih boyunca nice badireler atlatan büyük milletimiz; Çanakkale'de, Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de vatanına ve devletine sahip çıkmıştır” dedi.

EDİRNE

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Atatürk Anıtı önünde etkinlik düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Takındı, kurum ve kuruluşların müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kuran okunup, dua edildi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar sinevizyon aracılığı ile vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda büyük ekrana yansıtıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da düzenlenen program Süleymanpaşa ilçesinde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Korteji’ ile başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kortejde dev Türk bayrağıyla Hükümet Caddesi kırmızı beyaza büründü. Yürüyüşe katılan 7’den 70’e vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. Kortej yürüyüşü Tekirdağ Valiliği önünde sona ererken, burada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan görüntüler vatandaşlara izletildi. Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği kararlı duruşun darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını belirtti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeyse tören yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Çorlu kaymakamı Niyazi Erten, 5’inci Kolordu ve Garnizon komutanı Mehmet Cafer Aksoytürk, belediye başkanı Ahmet Sarıkurt ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş törenin yapılacağı Atatürk meydanında sona erdi. Buradaki tören konuşmalar ile devam etti.(

BATMAN

Batman Valiliği tarafından, Atatürk Parkı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ‘İrade bizim, zafer bizim’ temasıyla anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı okundu. Çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi, dualar edildi. Programa ayrıca Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

‘DEMOKRASİ TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILAN BİR SAYFA BIRAKTIK’

Programda konuşan Vali Ekrem Canalp, “Bugün 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümü. Bu bizim için sadece bir yıl dönümü değildir. Bugün bizim için aynı zamanda hafızalarımızı diri tutma günüdür. Bugün bizim için aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi tahkim etme günüdür. Bugün bizim için aynı zamanda millet olma şuurunu gelecek nesillere aşılama günüdür. 15 Temmuz gecesinde milletimizin bekasına, iradesine, ülkemizin geleceğine kast edilmek istendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış olan hain bir örgüt bizim tanklarıyla, uçaklarıyla, füzeleriyle bu devlete ve bu millete diz çöktürmeye çalıştı. Bu örgütü kontrol altında tutanların amacı sadece bir darbe teşebbüsünden ibaret değildi. Bunların çok daha büyük bir amacı vardı. Onların amacı Türkiye'den bir Afganistan, Türkiye'den bir Suriye, Türkiye'den bir Irak, Türkiye'den Libya çıkartabilmekti. Temel amaç Türkiye'de bir iç karışıklık çıkartabilmekti ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla; aziz milletimiz Alevi’siyle, Sünni’siyle, erkeğiyle kadınıyla, yaşlısıyla çocuğuyla, doğulusuyla batılısıyla meydanlara, caddelere, havalimanlarına ve kamu binalarına akın etti. Bu karanlık gecenin sabahında bizler dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir sayfa bıraktık" dedi.

ŞIRNAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 107 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş ve fener alayı düzenlendi. Ömer Kabak Meydanı’ndan başlayan fener alayına, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’ünücü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şırnaklılar, 107 metre uzunluğundaki Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı’na kadar taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, alanda kurulan dev ekranlardan takip edildi. 15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusunda taşınan Türk bayrağı ise Şırnaklı Milli Sporcular tarafından Vali Birol Ekici'ye teslim edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bulunan Valilik binası önünde anma etkinliği düzenlendi. Programa vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Programa Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, 8’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gaziler, şehit aileleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce açılan stantlarda, kurumların yaptığı çalışmalar hakkında gelenlere bilgiler verildi. Program, İstiklal marşının ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

SİVAS

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kentte ellerinde Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, İnönü Bulvarı'ndan kent meydanında bulunan Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine yürüdü. Yürüyüşe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ADANA

Adana Valiliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Vali Mustafa Yavuz, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların Türk bayraklarını coşkuyla salladığı etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişimi lanetlendi. O gece hayatını kaybeden şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından dualar edildi.

'MİLLETİN İRADESİ ÜZERİNE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR'

Programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, 15 Temmuz'un, Türk milletinin kaderine, demokrasisine, devletine, birliğine ve bağımsızlığına sahip çıktığı büyük bir irade beyanı olduğunu söyledi. Vali Yavuz, "15 Temmuz gecesi meydanlara yalnızca insanlar çıkmadı. Cesaret çıktı, inanç çıktı, milli irade çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla aziz milletimiz sokaklara, meydanlara ve vatan nöbetine aktı. Tankların karşısına bedenini, kurşunların karşısına yüreğini, ihanetin karşısına iradesini koyan milyonlar, dünyaya şu hakikati ilan etti; Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur" diye konuştu.

'ADANA, VATAN SEVGİSİNİN ŞEHRİDİR.

Büyük direnişin en gür seslerinden birinin Adana'dan yükseldiğine vurgu yapan Vali Yavuz, "Adana cesaretin, vefanın ve vatan sevgisinin şehridir. Bu toprağın yiğit evlatları olan şehitlerimiz; polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, Yunus Uğur, Zeynep Sağır, Sevda Güngör ve Aytekin Kuru ile Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine de adlarını milletimizin gönlüne ve Adana’nın vefa hafızasına silinmez harflerle yazdırmıştır" dedi.

'BİRLİK VARSA GÜÇ VARDIR'

FETÖ ile mücadelenin dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:

"İşte bu inançla, bugün buradan bir kez daha gür bir sesle haykırıyoruz; Bu bayrak inmeyecek. Bu ezanlar dinmeyecek. Bu millet iradesinden vazgeçmeyecek. Bu devlet kutlu yürüyüşünden dönmeyecektir. Çünkü birlik varsa güç vardır. Kardeşlik varsa gelecek vardır. Milli irade varsa zafer vardır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Allah, bir daha 15 Temmuz gibi karanlık bir geceyi bu millete yaşatmasın."

SANCAĞI VALİYE TESLİM ETTİ

Konuşmaların ardından 81 ilde olduğu gibi Adana'da da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'nda sporcu Beyzanur Seylan, taşıdığı sancağı Vali Yavuz'a takdim etti. Vali Yavuz da sancağı 3 kez öpüp, alnına koyarak teslim aldı. Program şiir, türkü ve marşların okunmasıyla sona erdi.

TOKAT

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde anma etkinlikleri gerçekleşti. Anma programına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile birlikte başladı. Tokat Belediyesi mehteran takımı konser verdi.

Programa konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümünde, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' şiarıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bundan tam 10 yıl önce, tarihimizin en karanlık gecelerinden biri; milletimizin sarsılmaz iradesiyle aydınlığa kavuşmuş, ihanet karşısında millet olmanın ne demek olduğu tüm dünyaya gösterilmiştir. Türk milleti, bin yıllık tarihinde nice badireleri birlik ve beraberlik içinde aşmıştır. Malazgirt’te bu toprakları vatan yapan, Çanakkale’de 'Çanakkale Geçilmez' dedirten, Millî Mücadele’de bağımsızlığından asla taviz vermeyen aziz milletimiz; 15 Temmuz gecesinde de dış güçlerin desteğini arkasına alan, devletimizin içine sızmış FETÖ’cü hainlerin işgal girişimini millî iradesiyle bertaraf ederek tarihine bir destan daha eklemiştir" dedi.

Vali Köklü’nün konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişini dev ekrandan izleyen Tokatlılar, gece boyunca nöbetlerine devam etti.