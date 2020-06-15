15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı

İstanbul’da etkili olan yağmur nedeniyle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın alt katlarında bulunan çarşıyı su bastı. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaf, kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. İBB’nin asfaltlama çalışmasının ardından her yağışta su bastığını söyleyen esnaf duruma tepki gösterdi. Esnaf, tavandan akan suyun altına kovalar koyarak önlem aldı.









"İZOLASYON YAPILMADAN ASFALT DÖKÜLDÜĞÜ İÇİN YAĞAN YAĞMUR OLDUĞU GİBİ AŞAĞI İNİYOR"

Otogar esnaflarından Mehmet Ceyhan, "Sadece bugün değil, belediye burayı devraldıktan sonra bu su olayı daha çok olmaya başladı. Eskiden de vardı, belediye hiç ilgilenmiyordu bize bağlı değil diye. Şimdi belediye burayı aldı, burayı komple tavanları boyadı, bakım, temizlik yapıyoruz diye. Şu arka tarafları komple yıktı, su deposu yaptılar. Burayı komple boyadıktan sonra üst tarafın asfaltlarını kazıdılar. Asfaltı yaptılar ama altına izolasyonu yapılmadan asfalt döküldüğü için yağan yağmur olduğu gibi aşağı iniyor. Sayın İmamoğlu buraya geldiğinde, ’buraya ailemi sokmam’ dedi. Sen aileni sokmayacağın yere neden bakım yapmazsın? Eminönü’ndeki yer altı çarşısını komple yenilediler. Çünkü orası halkın gözü önünde olduğu için. Burası halk görmediği için esnaf kan ağlıyor resmen her konuda. Ağabeyimin dükkanına müşteri giremiyor sudan dolayı" dedi.









"HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA BURASI BÖYLE OLUYOR"

Esnaflık yapan Murat Hamzaoğlu da, "Geçen ay da bastı, daha önce böyle bir olay yoktu. Yukarısı asfalt oldu, asfaltı kazıdılar ondan sonra yağmur suyu almaya başladı. Bütün dükkanlar mahvoldu, branda çektiler, bekliyoruz yetkilileri. Her yağmur yağdığında burası bu şekilde oluyor" şeklinde konuştu.