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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Otobüs Bileti#15 Temmuz Demokrasi Otogarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 15:49

Kurban bayramına sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğunluk başladı. Yolcular bilet bulmakta zorlandıklarını belirtirken, otobüs firmalarının yetkilileri de otobüslerde yer olmadığını ifade etti.

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 Kurban Bayramı'nı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler şimdiden 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. En kısa mesafe otobüs bileti 200 liradan başlarken, en uzun mesafe ise bin liraya kadar yükseliyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

"OTOBÜSLER DOLU, EK YAPMAK İÇİN OTOBÜS BULAMIYORUZ"

Turizm şirketinde çalışan Selim Çiftçi, ek seferlerin olmadığına dikkat çekerek, "Bu sene çok yoğun, yer yok. Bütün otobüsler dolu, otobüs bulamıyoruz ek yapmak için. Şu an Van’a gitmek bin lira, Hatay, 600 lira. Geçen sene hiç iş yoktu. Bu sene bayramın birinci günü gibi yer yok. Ek yapamıyoruz. Ek için 30 bin lira istiyorlar, otobüse 30 bin lira ödemem için bileti 700 lira yapmalıyım" dedi.

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15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

"ÇOK SIKINTI ÇEKTİK, ARA SEANSLARI BULDUM"

Bayram tatilini Azerbaycan’da geçirmek istediğini belirten Emrah Karakaya, "Çok sıkıntı çektik. Ara seansları buldum, online olarak bileti aldım. Yükler çok fazla olunca onu da almıyorlar, bagaj kısmı küçük" dedi. Bayram tatilini ailesiyle birlikte Diyarbakır’da geçirmek istediğini belirten Mehmet Erdem, “20 gün önce 800 liraya aldım biletleri. Ailece gezmeye gideceğiz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

"ASKERİM BİLETİ ZOR BULDUM"

Diyarbakır’a asker olarak giden Bilal Deniz, "Askerim, bileti zor buldum. Başkası biletini iptal etti, takip ediyorduk bileti bulduk. Bulamasaydım bayrama kadar kalacaktım. Bayram arefesinden dolayı çok yoğun" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

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"ÇOK KALABALIK, SİVİL ARAÇLAR ALINMIYOR"

Çanakkale’ye giden Nevzat Düzgan, "Biga’ya 400 liraya gidiyorum. Geçen bayram 300 liraya gitmiştim. Biletimi 1 hafta önce aldım. Şu an çok kalabalık, sivil araçlar alınmıyor" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

"EN KISA MESAFE 200 LİRA, EN UZUN İLAVE YAPINCA BİN LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR"

İstanbul-Konya seferi yapan otobüsün şoförü Taner Bal, "En kısa mesafe 200 lira, en uzunu da 800 liraya kadar çıkıyor, ilave yapılınca da bin liraya kadar yükseliyor. Şu an yoğunluk normal, Konya’ya gideceğiz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

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#Kurban Bayramı#Otobüs Bileti#15 Temmuz Demokrasi Otogarı

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