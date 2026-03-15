15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu; ek seferler sürüyor

Haberin Devamı

Okulların ikinci dönem ara tatile13 Mart Cuma günü girmesiyle Ramazan Bayramı tatili birleşti. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenler ise şehirdışına gidiyor. Otobüs firmaları ise talebi karşılamak için ek seferler koydu. Asıl yoğunluğun arefe günü olan 19 Mart Perşembe günü yaşanması bekleniyor. Otobüs firmalarının koyduğu ek seferlerin biletleri de satılmaya devam ediyor. İstanbul’dan Bursa’ya gitmek isteyenler 600 liraya, Ankara’ya gitmek isteyenler ise 850 liraya bilet bulabiliyor. Yaklaşık 17 saat süren Trabzon yolculuğu için biletler 2 bin liradan satılırken, yaklaşık 25 saat süren Van seferlerinin bilet fiyatları ise 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında değişiyor.

Haberin Devamı

'YOĞUNLUK İYİ HAREKETLİLİK VAR'

Otobüs firması yetkilisi Erkan Kaya, "Durumlar geçen seneye göre bu sene biraz daha iyi. Tabii son zamanlarda mazotun yükselmesi biraz ilave arabaları etkiledi. Araçlar gelirken boş geldiği için buradan dolu gidecek. Kurtarmadığı için bu sene ilave sefer yapmadık ama genel olarak yoğunluk iyi, hareketlik var. Bilet satış oranları da iyi durumda şu an geçen seneki fiyatları uyguluyoruz. Fazla bir artış yapmadık.Fiyatlar yolcuları fazla etkilemedi. İstanbul Ağrı seferlerini şu an 2 bin liradan satıyoruz" dedi.

Yolcu Ramazan Altaş "İş icabı 3 aydır İstanbul'dayım. Memlekete gitmedim. Bayram arasını değerlendirip memlekete gideceğiz sonra tekrar buraya döneceğiz. Kısa bir süre sonra işimiz bitince tekrar memlekete ideceğiz. 3 ay oldu gitmeyeli burada çalışıyorum. Bizim için de bayramın gelmesi iyi oldu. En azından bu fırsatı değerlendirip eve gideceğiz. Otogarlar da gördüğünüz gibi yoğun, kalabalık. Bilet bulmakta bazen zorlanabiliyor insan" dedi. Yolcu Adalet Apaydın, "Uçak bileti bulamadım otobüsle mecburiyetten kendi memleketime gideceğim. Babamın vefatından sonraki ilk bayramımız, orada bulunmak çok istedim. Onun için gidiyorum" dedi.

Haberin Devamı

'TATİL KIŞA DENK GELDİ'

Başka bir firma yetkilisi Davut Ocak ise, "Şu an çok da bir doluluk oranı yok geçtiğimiz bayramlara göre. Tatilin kış ayına denk gelmesi de bizi etkiliyor tabii. Önceden 20-22 sefer düzenlerken bu bayram 7-8 sefer yapabiliyoruz. Bayram biletlerimiz henüz tükenmedi vatandaşlar gelip alabilir. Biz Aydın, İzmir, Nazilli seferleri yapıyoruz genellikle Ege bölgesine çalışıyoruz ama çok bir talep yok. İzmir, bin lira, Aydın bin 300 lira Antalya ise bin 200 lira. Fiyatlar normal diyelim" dedi.