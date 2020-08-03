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Elif YAVUZ - İdris TİFTİKCİ - Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü hareketliliği başladı

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü hareketliliği başladı
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüşüyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı nedeniyle 4 günlük tatilin ardından şehir dışına çıkan vatandaşlar, tatilin son gününde İstanbul'a gelmeye başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü hareketlilik yaşandı. Pek çok vatandaşın kurban eti ve yiyecek getirdiği görüldü.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen Gamze Baran, "Hem memlekete gittik, hem ailemizi gördük. Kısa süreli hem ziyarete hem tatil oldu" dedi.

Mersin'den gelen Fatma Tuncer, "Mersin'den şeftali, kurban eti getirdim. Burada kardeşlerim yaşıyor onlara götüreceğim" dedi.

Iğdır'dan gelen Emine Ünsal da "Tatilimiz bitti, yarın işbaşı yapacak eşim o yüzden bugünden geldik. Kısa da olsa bir tatil yaptık. Memleketten de yiyecek getirdik" diye konuştu.

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