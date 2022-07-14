'15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni, 53 bin 860 kişi ziyaret etti

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Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, geçen yıl 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Ardından kısa süreliğine tadilata giren müze, 29 Ekim 2021'de tekrar ziyarete açıldı. Müzeyi geçen 9 aylık sürede 400'ü yabancı 53 bin 860 kişi ziyaret etti. Müze, 'Türkiye'de ve dünyada darbeler', 'Bir mermi tehdidi', 'Karanlığa atılmak', 'En uzun gece', 'İz bırakanlar', 'sela', 'Şehitlere saygı' ve 'Demokrasi nöbetleri' olarak adlandırılan 8 salondan oluşuyor.

Dünyadan ve Türkiye'den darbelerin yazılı ve görsel yolla anlatıldığı ilk salonda ziyaretçiler, dünyadaki darbe örnekleri, darbelerde kullanılan yöntemler, 15 Temmuz'dan önce Türkiye'de yapılan darbeler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) idari yapılanması ve 15 Temmuz süreci ile ilgili bilgilendiriliyor. İkinci salonda, vatandaşları 4 dakikalık sinevizyon gösterimi karşılıyor. Üçüncü salonda tankın altından geçerek karanlık koridor boyunca mermi, top, sonik patlama sesleri eşliğinde yürüyen ziyaretçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silueti ile darbeci askerlerin temsillerinin olduğu bölüme ulaşıyor.

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ŞEHİTLERİN BİYOGRAFİSİ YER ALIYOR

'En uzun gece' adlı dördüncü salonda, 15 Temmuz'un başlangıcından bitimine dek yaşanmış olaylardan derlenmiş 15 dakikalık bir belgesel gösterimi bulunuyor. Ziyaretçiler, ardından 'Tanıklar' bölümüne geçerek, 15 Temmuz'a tanıklık etmiş 68 vatandaşla yapılmış röportajları ana ekrandan ya da belirlenen noktaların üzerinde bekleyerek 'ses banyosu' teknolojisi sayesinde izleyebiliyor. Beşinci salonda, 15 Temmuz 2016 gecesi 81 ilde ne olup bittiğine ilişkin videoların bulunduğu 'loca' adı verilen arşiv yer alıyor. İç içe bulunan altıncı ile yedinci salon sırasıyla 'sela' ve 'Şehitlik' bölümü olarak adlandırılıyor. 251 şehidin anısına oluşturulan prizma şeklindeki platformlarda fotoğraf ve şehitlerin yaşam öyküleri yer alıyor. Burada müze kapansa da 24 saat durdurulmayan sela okunmaya devam ediyor. Demokrasi nöbetlerinin anlatıldığı son bölümde ise Türkiye'nin en büyük yapay ağacı ile demokrasi nöbetçilerini temsilen 90 adet silikon manken bulunuyor.

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'ALLAH BİR DAHA O GÜNLERİ GÖSTERMESİN'

Müzeyi ziyaret edenlerden 15 Temmuz gazisi Kadri Vuran, o gece Ankara'da bulunduğunu söyleyerek, "Mamak Akdere'deydim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa çıktık. Sabah Genelkurmay Başkanlığı'na gittik. Mahşer yeri gibiydi, insanlar orayı terk etmemişti. Üzerimize ateş açtılar. 'Bir şey yapmadık biz' dedik. İki dizime de şarapnel parçası isabet etti. Müzeyi de ilk defa görmeye geldim, çok güzel. Neredeyse aynı duyguyu yaşadım. Allah bir daha o günleri göstermesin" dedi.

İzin gününü değerlendirerek eşi ve kızlarıyla müzeyi ziyaret eden Neslihan Karakaya (42), "Çok uğraşılmış, emek verilmiş bir yer olmuş. Böyle bir hatırayı yaşatma fikri çok kıymetli. Demokrasiye sahip çıkmamız lazım. Halkın oylarıyla gelmiş bir Cumhurbaşkanına, bir hükumete yanlış yapmanın sonucunu gördüler. Yanlış yola girenler hatasını görmüştür umarım" diye konuştu.