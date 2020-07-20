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Haber Giriş: 20.07.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

15 Temmuz darbe yargılamaları

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15 Temmuz darbe yargılamaları
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Anadolu Ajansı yargılamalarla geçen bu dört yıllık süreci, titiz bir çalışma sonucu ‘15 Temmuz Darbe Yargılamaları’ kitabında toplayarak okuyucu ile buluşturdu.

Anadolu Ajansı; Türkiye’nin dört bir tarafında devam eden darbe yargılamalarını ilk gününden itibaren yakından takip etti, kayıt altına aldı ve toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını sağladı, ayrıca darbecilerin yargılanması sırasında oluşan birikimlerinin hukukçulara da kaynak teşkil etmesi düşüncesiyle hiçbir yoruma girmeden bu eseri hazırladı.

Kitabın ilk bölümünde, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iddianameler ve bazı mahkemelerin gerekçeli kararlarında yer alan bilgiler ışığında örgütün kuruluşu ve yapısı anlatıldı. Sonraki bölümde sırasıyla darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü Davası, Genelkurmay Çatı Davası, İstanbul’daki Ana Darbe Girişimi Davası ve Muğla’da görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suikast Girişimi Davası’nın iddianameleri ile yargılama süreçleri, nesnel bakış açısından ödün vermeden, iddianamelerdeki bilgiler ve mahkemelerdeki beyanlar doğrultusunda ele alındı. Kitabın son bölümünde ise darbe yargılamalarına ilişkin hukukçu değerlendirmeleri nakledildi.

Anadolu Ajansı yargılamalarla geçen bu dört yıllık süreci, titiz bir çalışma sonucu “15 Temmuz Darbe Yargılamaları” kitabında toplayarak okuyucu ile buluşturdu.

Kitap Hakkında

Yayın Adı: 15 Temmuz Darbe Yargılamaları         Sayfa Sayısı: 177

Basım Tarihi: 2020         Boyut: 23 x 28 cm

Tür: Aktüel         ISBN: 978-605-9075-66-4

Dil: Türkçe          Etiket Fiyatı: ₺ 75

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