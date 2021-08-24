15 Temmuz bağışları açıklandı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Bakan Yanık’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Çıray önergesinde, 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra şehit ve gazileri için düzenlenen yardım kampanyasında 338 milyon TL toplandığını savunarak “Vatansever Türk milletinin kendisinden toplanan paraların nasıl değerlendirildiğini bilmeye hakkı vardır. Bu zamana kadar vakfa ne kadar getiri sağlandı? Toplanan yardım paraları hangi yolla ‘nemalandırıldı’? Vakfın kuruluşundan bugüne kadar kampanyalarda topladığı paraların toplam tutarı nedir? Vakfın kuruluşundan bugüne kadar hak sahiplerine yaptığı ödemelerin toplamı nedir” diye sordu.

AYDA KİŞİ BAŞI 1.500 TL

Bakan Yanık, Çıray’ın önergesine şu yanıtı verdi:

“15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında toplanan 310 milyon 198 bin 40 TL kamu sermayeli bankalarda açılan hesaplara aktarılarak nemalandırılmaktadır. Toplanan yardımlardan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ayda kişi başı 1.500 TL ve dinî bayramlarda 1.100 TL olmak üzere ödeme yapılmakta olup, 13 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla, Vakıf hesaplarından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına 84 milyon 27 bin 443 TL ödeme yapılmıştır. Vakfın bütçe ve bilançosu, malî tabloları mevzuatta belirtilen süre içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. Ayrıca, Vakıf yöneticileri ile mütevelli heyet üyelerine hiçbir şekilde huzur hakkı veya başka bir ad altında ücret ödemesi yapılmamaktadır.”

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