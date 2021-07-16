15 Temmuz anmasında uzlaşma çağrısı: Kenetlenerek aşabiliriz

Darbe girişiminin 5’inci yıldönümünde TBMM’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop, anıtın yanında bombanın ilk düştüğü yerdeki camdan küreye karanfil bıraktı. Şehitler anısına saygı duruşunun ardından Kuran okundu. TBMM’deki törene şehit yakınları, gaziler, yüksek yargı organı başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra, Azerbaycan ve KKTC’den temsilciler katıldı. Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:

BU ÜLKENİN SAHİPLERİ

“O gece yurdu yaşatmak için can veren, ama canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödeyemeyiz. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine, hepsinden önemlisi o gece kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimize ihanet ediyor demektir. Bu ülkenin sahibi, ‘Eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik’ diyen Batuhanlardır. Bu ülkenin sahibi, ömrünün baharında bir ekin gibi toprağa düşen Abdullah Tayyip’tir. Daha 15 yaşında iken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım’dır. Bu ülkenin sahibi, yüreklerinde iman, ellerinde bayraklarla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır.

ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE HAKKI YOK

Hiç kimsenin özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. Milletimiz 15 Temmuz’daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Nasıl İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Meclis üyeleri aradan geçen bir asra rağmen hayırla yad ediliyorsa, yeni Türkiye’nin istikbal mücadelesinin önderleri de inşallah hep şükran ve minnetle anılacaktır.

MİLLİ MUTABAKAT RUHUYLA

Türkiye’nin bilhassa da Türk siyasetinin 84 milyonu ilgilendiren meselelerde milli mutabakat ruhuyla hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz, hayata bakış açılarımız farklı olsa da hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, aynı iklimin insanlarıyız. Kökenlerimiz, görüşlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce yıllık ortak bir mazinin, inşallah kıyamete kadar sürecek ortak bir geleceğin sahipleriyiz.

15 Temmuz destanı, hepimizin ortak gurur kaynağıdır. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle, hasılı tüm renkleri ve farklılıklarıyla Türkiye, 84 milyonun ortak yurdu, ortak yuvasıdır. Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını millet olarak kaderimizin de kederimizin de aynı olduğunu göstermiştir. Salgın tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi varlığımıza yönelik tehditleri ancak kenetlenmeyle aşabileceğimizi tekrar hatırlatmıştır.”

SİYASET UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMALI

Erdoğan konuşmasında “Yeni anayasa başta olmak üzere Türkiye’nin demokrasisini güçlendirecek, refahını arttıracak, itibarını yükseltecek, toplumsal barışını perçinleyecek tüm milli meselelerde siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerekiyor” mesajı verdi: “Türk demokrasisinin bir daha böyle menfur saldırılara maruz kalmaması için sorumluluk sahiplerinin özellikle sorumluluk duygusuyla hareket etmesi büyük önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e eski Türkiye’nin alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil, inşallah yeni Türkiye’nin vizyonu ve heyecanıyla girmek istiyoruz. Siyaset kurumunun bunu başarabilecek olgunluğa, dirayete ve basirete sahip olduğuna inanıyorum. ‘Türkiye geçilmez’ diyerek istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.”

Erdoğan 15 Temmuz anmasında şehit yakınları ve gazilerle de bir araya geldi.

ŞENTOP: TÜRKİYE’Yİ İŞGAL HAREKETİ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop törende “Sergiledikleri bu vahşetle 15 Temmuz’u gerçekleştirenler, kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileriye gitmişlerdir” dedi. Şentop özetle şunları söyledi: “Bu darbe girişimi Türkiye’ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir. Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye’nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir. Türkiye’nin adli, askeri ve mülki bürokrasisine sızmış FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye milli hedeflerine doğru daha emin ve kararlı adımlar atmaya başlamıştır. Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek, esasen Türkiye’ye suikast manası taşır.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte TBMM’de bombanın ilk düştüğü yerdeki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bıraktı. (Rıza ÖZEL/ANKARA)

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