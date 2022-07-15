15 Temmuz anketi

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Türkiye’de halen darbe tehlikesi var mı sorusuna katılımcılardan yüzde 53.7’si hayır yanıtını verirken, yüzde 18.8’i ise darbe tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Darbe yargılamalarında mahkemelerin verdiği kararlara ilişkin olarak katılımcıların yüzde 22.1’i, verilen kararlardan tatmin olduğunu ifade ederken, yüzde 40.3’ü ise tatmin olmadığını kaydetti.

“Darbe girişiminde hükümet, muhalefet ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birlikteliğini samimi buldunuz mu” sorusuna katılımcıların yüzde 43.3’ü hayır yanıtını verirken, yüzde 31’i ise samimi bulduğunu ifade etti.

“Darbe girişiminden sonra sosyal ve ekonomik anlamda hayatınızda değişiklik oldu mu” sorusuna ise katılımcıların yüzde 47.9’u olumsuz yönde değişiklik olduğu yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 16’sı değişikliğin olumlu olduğunu ifade etti.

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Katılımcıların yüzde 53’ü, FETÖ ile mücadeleyi yetersiz bulurken, yüzde 25.4’ü yeterli olduğunu belirtti.

Ankette, FETÖ’nün halen varlığını devam ettirdiği devlet kurumları sorusuna katılımcılar yüzde 24.6 ile en çok Türk Silahlı Kuvvetleri yanıtını verirken, siyasette ise bu oran yüzde 0.3 oldu.