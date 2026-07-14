‘15 Temmuz adaletin zulme galip gelişidir’

Haberin Devamı

Programda ilk olarak 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitler için Kuran okundu, dualar edildi.



DESTANSI BİR DİRENİŞ



Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimiz tarihinin en karanlık ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştır. Devletin imkânlarını ve milletin emanetini gasp eden FETÖ mensubu hainler, demokrasimizi, milli iradeyi, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz 15 Temmuz gecesi tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağı ile çıkarak destansı bir direnişe imza atmıştır. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milyonlar meydanlara akmış, o gece sadece darbe girişimini püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye’yi teslim almayı hedefleyen işgal teşebbüsünü de boşa çıkarmıştır.



İSTİKLÂLİN İSTİSKALE GALİP GELİŞİ



15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin engellenmesi değildir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. 15 Temmuz bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin elde ettiği kazanımların korunacağına ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha da ileriye taşınacağına dair gösterilen azim, kararlılık ve iradenin sembolüdür. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak inanıyoruz ki güçlü toplum yalnızca ekonomik kapasiteyle veya siyasi imkanlarla değil, ortak değerler, güçlü hafıza ve sorumluluk duygusuyla inşa edilebilir. Bugün bizlere düşen vazife 15 Temmuz’u sadece hafızalarda kalan bir destan olarak değil, her türlü vesayete karşı uyanık olmayı öğreten, birlik ve dirliği canlı tutan, milli iradeyi koruma sorumluluğunu hatırlatan ve geleceğimizi tahkim eden canlı bir şuur olarak yaşatmaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, ezanı ve istiklali uğruna şehadet mertebesine ulaşan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”