15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB duyurdu

Okulların ne zaman tatil olacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bu açıklamada 15 tatil ve ara tatil ile ilgili duyuru yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Karne dağıtımları, 22 Ocak 2021'den itibaren eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.