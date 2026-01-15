×
HABERLERGündem Haberleri

15 şüphelinin testi pozitif çıktı

Güncelleme Tarihi:

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’na test veren şüphelilerin sonuçları belli oldu. 20 şüpheliden 15’inin uyuşturucu testinin ‘pozitif’ olduğu tespit edildi.

Adli Tıp incelemesinde, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt’ta kokain maddesi tespit edildi.

 5 KİŞİ NEGATİF

Diğer şüpheliler Semavi Siverek, Halime Göçmen, Ercan Siverek, İhsan Aygün ve Mehmet Tosmur’un ise test sonuçlarının negatif olduğu belirlendi.

ÜMİT KARAN GÖZALTINDA

- ÜNLÜLERE yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

