15 suç kaydı bulunan şüpheli, 93 yaşındaki kişiyi darbedip cüzdanını gasbetti

Olay, 28 Nisan akşamı, Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Aytaç, kaldırımda karşılaştığı Zafer Savun'dan para isteyip darbetti. O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımdaki basamakları güçlükle çıkan Savun'u karşısına çıkan Serkan Aytaç'ın yumruklayıp yere düşürdüğü anlar yer aldı. Zafer Savun, 'İmdat' diye çevreden yardım isterken, şüpheli bu sırada kaldırımdan geçen kişiye 'Yürü git buradan' diye bağırdı. Bu kişi korkup uzaklaşırken, Aytaç, Zafer Savun'nun paltosundan cüzdanını çıkarıp içindeki paraları saymaya başladı. Şüpheli içerisindeki 7 bin lira ile cüzdanı alırken, Savun, 'Bırak artık, başka yok' dedi. Şüpheli, tekme ve yumruklarla darbettiği Zafer Savun'yu kaldırıp duvar dibine attı. Yaklaşık 4 dakika boyunca Savun’yu darbeden Serkan Aytaç daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Savun, hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin, güvenlik kamerasından tespit ettiği Aytaç, gözaltına alındı. 15 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen Aytaç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Zafer Savun'nun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.