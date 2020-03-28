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Toygun ATİLLA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

15 poliste COVID-19 görüldü

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
15 poliste COVID-19 görüldü
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Emniyet Teşkilatı’nda şu ana kadar ülke genelinde aralarında 2 emniyet müdürünün de bulunduğu 15 koronavirüs vakası tespit edildi. Bunlardan 10’unun İstanbul’da görevli olduğu öğrenildi.

Ülke genelinde güvenliği sağlamak için 24 saat görev yapan polis teşkilatı, koronavirüsün hedefi oldu. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, şu ana kadar 15 polise virüs bulaştı. Sakarya’da iki polis memuru, İzmir ve Samsun’da birer polis memuru ile Rize’de bir bekçiye koronavirüs tanısı koyuldu. İstanbul’da ise 2 emniyet müdürü, 7 polis memuru ve bir bekçinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Halsizlik, öksürük, ateş tanıları ile hastaneye kaldırılan polislerin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

EN ÇOK ZEYTİNBURNU ETKİLENDİ

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ise virüsten en fazla nasibini alan ilçe oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden sorumlu 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cenk Özmen ile İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir virüs tanısı ile hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Burak Bodur’un sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi. 

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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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