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Haber Giriş: 15.01.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

15 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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15 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Vaka sayılarındaki düşüş devam ederken, son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, hasta sayısı 921 olurken, 174 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 15 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 047'e yükseldi. 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, hasta sayısı 921 olurken, 169 kişi hayatını kaybetti.

15 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 14 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 test yapılırken 8 bin 962 vaka kaydedildi. Hasta sayısı 958 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 170 olarak açıklandı. 9 bin 11 kişi ise taburcu oldu.

15 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

13 OCAK TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 corona virüsü (koronavirüs) testi yapıldı. Yapılan testlerde 9 bin 554 vaka tespit edilirken, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 173 artarak 23 bin 325'e ulaştı. Son 24 saatlik verilere göre 9 bin 463 kişi iyileşti, 971 kişi ise hasta olarak tespit edildi.

Ağır hasta sayısı toplamda 2 bin 652'i bulurken, corona virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise toplamda 2 milyon 227 bin 927 oldu.

15 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

 

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