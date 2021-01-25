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Haber Giriş: 25.01.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

15 mürettebat korsanların elinde! Gemilerde silahlı güvenlik var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…

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15 mürettebat korsanların elinde! Gemilerde silahlı güvenlik var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı…
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Mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli konteyner gemisi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğradı. Korsanların kanlı saldırısında Azerbaycanlı ikinci mühendis Farman Ismayılov öldürüldü. Hürriyet Muhabiri Musa Kesler bu kanlı olay sonrasında merak edilenleri Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar’a sordu.

Liberya bayraklı Mozart gemisine Nijerya’da düzenlenen korsan saldırısı herkesin kanını dondurdu. Korsanların kanlı saldırısında Azerbaycanlı ikinci mühendis Farman Ismayılov öldürüldü. Korsanlar, üçüncü güverte zabiti Furkan Yaren ile yağcı Bahadır Yeşilalan’ı gemide bırakıp, 15 mürettebatı beraberlerinde götürdü.

Hürriyet Muhabiri Musa Kesler bu kanlı olay sonrasında merak edilenleri Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar’a sordu.

En çok merak edilen “Gemilerde silahlı güç bulunabilir mi? Gemilerden korsanlara silahla karşılık verilebilir mi?” sorusuna Hüseyin Çınar şu cevabı verdi:

Şu an içini gemide silah bulundurma yetkisi yok ancak uluslararası denizcilik örgütü IMO’nun bu konuda bir talkım uygulamalara salık verdiğini biliyoruz. IMO bu gemilerde bu tip saldırılara karşı bir takım tedbirlerin alınmasını salık vermiş. Bunlar biri de silahlı güvenlik güçlerini geminize çıkartabiliyorsunuz.

IMO bunları bayrak ve sahil devletlerinin inisiyatifine bırakmış. Bir takım bayrak ve sahil devletleri bunlara izin verirken bazıları da bu uygulamaya karşı bir tavır alıyorlar.

TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDE SİLAHLI GÜÇ BULUNABİLİYOR MU?

Bizim yasal mevzuatımız buna müsaade etmiyor. Bizler Türk bayraklı gemilerde silahlı güç bulunmasını istiyoruz. Bu konunu da umarım kısa sürede gündeme getirilmesi iyi olur diye düşünüyorum.

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