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15 milyonluk vurgun! Şifre: ‘İneği otlatın’

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#Adana#Vurgun#Operasyon
15 milyonluk vurgun Şifre: ‘İneği otlatın’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Telefonda kendilerini ‘polis’ veya ‘savcı’ olarak tanıtıp 15 milyon TL’lik vurgun yapan çete çökertildi. Çetenin, dolandırıcılığı başlatmak için ‘İneği otlatın’ diyerek şifreli konuştuğu ortaya çıktı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini ‘polis’ veya ‘savcı’ olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. 6 aylık takibin ardından telefon ile aranan kişilerin, “Kimliğiniz PKK ve FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip altınları sizden alacak” diyerek dolandırıldığı belirlendi.

POLİS TELSİZİ DİNLETMİŞLER

Özellikle yaşlılara tuzak kurmak isteyen çetenin, inandırıcı olmak için mağdurlara fonda polis telsizi dinlettiği belirlendi. Şüphelilerin kendi aralarında da mağdurun bilgilerini verdikten sonra ‘İneği otlatın’ diyerek şifreli konuştukları tespit edildi. Bu yöntem ile 7 ilde 43 kişinin 15 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

Çetenin Adana merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Konya, Tekirdağ ve Niğde’de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Bazı mağdurların banka hesabına havale yaptığı belirlendi. Polisin 6 aylık takibi sırasında 39 kişinin toplam 13 milyon 500 bin TL’sinin dolandırılmasının önüne geçildi.

Bu tespitlerin ardından polis, önceki gün şafak vakti Adana merkezli 7 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eşzamanlı yapılan baskınlarda 3’ü kadın 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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#Adana#Vurgun#Operasyon

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