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Taksiye çarpan 15 milyonluk araçta yangın paniği

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#İstanbul#Otomobil#Lüks Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 10:00

Ümraniye'de seyir halindeki yaklaşık 15 milyon liralık lüks otomobil, ticari taksiye çarptı. Yaşanılan kazada lüks araçtaki bir kişi yaralandı.

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Olay, İstanbul Ümraniye ilçesi, TEM Otoyolu, Çamlıca Bağlantı Yolu'nda saat 04.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Hakan isimli bir sürücünün hakimiyetinde olan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilden seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı.

Taksiye çarpan 15 milyonluk araçta yangın paniği

Araçtan çıkan duman nedeniyle önünü görmekte zorlanan Hakan ismindeki sürücü, Mustafa Koşan kontrolündeki ticari taksiye çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, lüks aracın içindeki bir yolcu elinden yaralandı.

Taksiye çarpan 15 milyonluk araçta yangın paniği

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Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ayakta tedavi etti. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Taksiye çarpan 15 milyonluk araçta yangın paniği

Taksiye çarpan 15 milyonluk araçta yangın paniği

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#İstanbul#Otomobil#Lüks Otomobil

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