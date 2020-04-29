15 milyon çalışan için maskeler işyerinden

Hükümetin 6 Nisan günü parayla maske satışını yasaklamasının ardından vatandaşın maskeye ulaşmasında sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Ardından vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yaparak PTT aracılığıyla da maskelere ulaşılabileceği, telefonlara gelecek kod aracılığıyla eczanelerden maskelerin ücretsiz temin edilebileceği açıklanmıştı. Dağıtımlarda öncelikle yaş aralığı belirlendi ancak sokağa çıkması gereken büyük bir nüfus ve yabancı uyruklu kişiler maskeye ulaşamadı. Bunun üzerine Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bir yazı göndererek maske dağıtımının kolaylaştırılması için önerilerde bulundu.

Ancak sokağa çıkması gereken insanların ücretsiz olarak maskelerini almalarına ilişkin sıkıntılar son bulmadı. Bu aşamada dün İstanbul Eczacı Odası’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, “Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK’lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir” denildi.

Bundan sonra özel işyerleri de maskeleri Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edecek.

BAŞTAN BERİ BÖYLEYDİ

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uygulamanın yeni değil baştan beri böyle olduğunu bildirdi. TEİS Başkanı Nurten Saydan da Hürriyet’e şunları söyledi: “Maske dağıtmaya başladığımızdan bu yana sistem zaten böyleydi. Türkiye’de günlük maske üretimi 8 milyon ancak günlük 13.5 milyon maskeye ihtiyaç var. Bunu karşılayabilmek adına yapılan bir çalışma olsa gerek. Böylece yaklaşık 15 milyon kişiye maskelerini kurumları dağıtmış olacak. Hâlâ mülteci sorunu da çözülmüş değil. Onlar maskeye hiç ulaşamıyor. Bu nedenle biz eczacılar olarak maskelerin devletin belirlediği bir ücretle satılması gerektiğini düşünüyoruz.”