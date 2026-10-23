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15 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği çöktü: 5 ilde eş zamanlı operasyon

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#Yasa Dışı Bahis#Kütahya Operasyon#Örgüt Lideri Gözaltı
15 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği çöktü: 5 ilde eş zamanlı operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 17:43

Kütahya merkezli 5 ilde yürütülen soruşturmada, organize hareket eden iki ayrı yasa dışı bahis şebekesinin lider kadrosu ve finans ağı deşifre edildi. 84 şüphelinin hedef alındığı operasyonda 76 kişi yakalanırken, zanlılara ait 10 otomobil ve 2 gayrimenkule mahkeme kararıyla el koyma işlemi uygulandı.

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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında örgüt lideri, örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği çöktü: 5 ilde eş zamanlı operasyon

Kütahya’nın yanı sıra Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir’de eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içerisinde organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

15 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği çöktü: 5 ilde eş zamanlı operasyon

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 2’sinin örgüt lideri konumunda bulunduğu, 13 şüphelinin örgüt yöneticisi olduğu, 17 şüphelinin örgüt üyesi olduğu, 52 şüphelinin ise banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edildi.

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15 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği çöktü: 5 ilde eş zamanlı operasyon

Ayrıca şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

15 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği çöktü: 5 ilde eş zamanlı operasyon

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

15 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği çöktü: 5 ilde eş zamanlı operasyon

Öte yandan soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

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#Yasa Dışı Bahis#Kütahya Operasyon#Örgüt Lideri Gözaltı

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